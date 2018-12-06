Експерти прогнозують подорожчання м'яса птиці до кінця року

У січні-жовтні роздрібна ціна на курячі тушки зросла на 7% - до 57,22 грн за 1 кілограм.

М'ясо птиці всіх видів в Україні до кінця року може подорожчати на 10% через низький купівельний попит споживачів, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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"За прогнозами вчених Інституту аграрної економіки, до кінця 2018 року ціни на всі види м'яса птиці підвищаться ще на 10%. Цьому, зокрема, сприятиме низький купівельний попит споживачів, які не зможуть купити дорожчі яловичину та свинину", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначили, що, за співвідношенням ціни та якості, а також із огляду на низький купівельний попит населення України, м'ясо птиці в останні роки займає провідні позиції на ринку, а галузь птахівництва стрімко розширюється. Водночас, безперервне зростання обсягів експорту з України м'яса птиці, внаслідок розширення ринків збуту великими птахокомплексами, негативно позначається на цінах цієї продукції на внутрішньому ринку.

Так, на думку експертів, скорочення пропозиції цього виду м'яса дає можливість операторам ринку підвищувати на нього ціни.

За інформацією наукового центру, в січні-жовтні 2018 року оптово-відпускна ціна на курятину була на рівні аналогічного періоду 2017 року й становила 45,70 грн/кг. При цьому, роздрібна ціна на тушки курей у січні-жовтні 2018 року зросла на 7,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року й становила 57,22 грн/кг.

За даними експертів, у супермаркетах, попри низький купівельний попит населення, ціни на м'ясо птиці повільно, але впевнено вийшли на середньоєвропейський рівень. Так, у супермаркетах ціна на курячу тушку за зазначений період становила 53-65 грн/кг, куряче філе - 100-115 грн/кг, гомілка - 45-61 грн/кг, крило - 63-75 грн/кг, стегно - 67-80 грн/кг. Водночас, зазначили експерти, на ринках ціни трохи нижчі, але й там спостерігається тенденція до подорожчання.

Експерти відзначають, що роздрібні ціни на курячі тушки в Україні на 10,3% вищі, ніж у Польщі та Угорщині.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, обсяг виробництва м'яса в Україні в 2017 році становить 3,26 млн тонн (у живій вазі), що на 0,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Державної фіскальної служби, Україна в 2017 році експортувала 271,32 тис. тонн м'яса птиці на суму 389,64 млн дол.