Українські виробники вичерпали додаткові квоти на експорт меду і томатів до ЄС

Додаткові квоти були надані на період з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року.

Українські виробники повністю вичерпали додаткові торгові квоти, які надавалися на період з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року на експорт меду і оброблених томатів до Європейського Союзу.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

"Станом на 4 грудня 2018 року на 100% вичерпано тарифні квоти ЄС на імпорт цілої низки українських аграрних та харчових товарів. При цьому, вже використані об’єми і додаткових торговельних преференцій, які надавались на період з 01.10.2018 р. до 30.09.2019 р. на мед та оброблені томати", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра аграрної політики і продовольства з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої, українські виробники все активніше користуються імпортними тарифними квотами, наданими ЄС.

"Станом на 4 грудня 2018 року повністю вичерпані обсяги квот на український мед, солод та пшеничну клейковину, крохмаль, оброблені томати, виноградні та яблучні соки, пшеницю, кукурудзу, ячмінну крупу та борошно, вершкове масло та пасти, а також на м’ясо птиці ", - цитує прес-служба Трофімцеву.

Також, за її словами, на 97,7% використано квоти на український часник і на 99,4% - на продукти переробки солоду і крохмалю. При цьому абсолютно невикористаними залишаються торгові преференції на такі товари, як цукрові сиропи, гриби і оброблена продукція з вершкового масла.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна поставила до ЄС агропродовольчої продукції на 5,8 млрд дол., перевищивши рекордні показники експорту у цей регіон докризових 2012 і 2013 років у 5 млрд дол. і досягнувши найвищого за час незалежності показника.

Європейський Союз у 2017 році імпортував сільгосппродукції в Україну на 2,27 млрд дол.