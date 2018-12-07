Призначений в.о. міністра аграрної політики та продовольства

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Мартинюк отримав статус тимчасово виконуючого обов'язки міністра агрополітики.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк отримав статус тимчасово виконуючого обов'язки міністра аграрної політики та продовольства.

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Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на офіційному сайті уряду.

"Покласти тимчасово виконання обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюка Максима Петровича", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня 2017 року міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий написав заяву про відставку з посади міністра агрополітики.

Верховна Рада прийняла відставку Кутового 22 листопада 2018 року.