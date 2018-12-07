Україна скоротила імпорт свинини на 20% - експерти

У січні-листопаді цього року українські імпортери закупили 26,4 тисячі тонн свинини на суму понад 48 мільйонів доларів.

Україна в листопаді скоротила імпорт свинини на 20% порівняно з жовтнем - до 2,95 тисячі тонн, повідомила прес-служба асоціації "Свинарі України".

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"У листопаді обсяги імпорту свіжої, охолодженої і мороженої свинини в Україну скоротилися. За останній місяць осені завезли 2,95 тисячі тонн свинини, що на 20% менше, ніж у жовтні", - йдеться в повідомленні.

В асоціації зазначають, що обсяги імпорту в листопаді цього року аналогічні з загальними постачаннями цієї продукції за весь 2016 рік і становлять більше половини торішнього імпорту. Крім того, зазначені обсяги поставок імпортного м'яса - найменші з червня цього року, наголосили в асоціації.

Аналітики асоціації також зазначили, що ослаблення імпортної активності пояснюється зниженням протягом усього листопада середньої ціни на свинину в живій вазі, зокрема, охолоджених свинячих півтуш.

Також повідомляється, що в січні-листопаді цього року українські імпортери закупили 26,4 тисячі тонн свинини загальною вартістю 48,12 мільйона доларів. За словами експертів асоціації, до кінця року імпорт м'яса свиней може скласти 31 тисячу тонн.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, до кінця 2018 року ціна на свинину в Україні може піднятися на 10%.

Валютна виручка від експорту свіжої, охолодженої і мороженої свинини в 2017 році зросла вдвічі порівняно з 2016 роком і склала 10,5 мільйона доларів.