ГПУ оголосила у розшук колишніх керівників зернової корпорації

Голові правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та його заступнику, які обіймаючи зазначені посади у 2013 році, повідомили про підозру у заволодінні грошовими коштами на суму 177 млн грн, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Ці грошові кошти були отримані ПАТ «ДПЗКУ» згідно із кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю під державні гарантії для фінансування проектів у галузі сільського господарства, сказано в повідомленні ГПУ.

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"У зв’язку з тим, що місце перебування вказаних осіб не встановлене, до Печерського районного суду міста Києва скеровано клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваних та їх доставку в суд для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. 22.01.2015 слідчим суддею ці клопотання задоволені, розпочато розшук підозрюваних", - повідомили також у Генпрокуратурі.

ГПУ також нагадує, що у вересні 2014 року було повідомлено про підозру колишнім голові наглядової ради та голові правління ПАТ "ДПЗКУ", які умисно створили умови для заволодіння у співучасті з іншими особами грошовими коштами, належними вказаному підприємству у розмірі 15 млн дол США.

Їм інкримінується скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у грудні Мінагропрод звільнив голову Державної зернової корпорації.