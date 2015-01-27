Мінагропрод і зернотрейдери погодили обсяги експорту зерна

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Мінагропроду Олексій Павленко.

«Основна мета - це забезпечити прогнозованість зернового ринку, насамперед з точки зору експорту та гарантування продовольчої безпеки», - сказав Павленко, коментуючи зміст меморандуму.

За словами президента Української зернової асоціації Володимира Клименка, який також був присутній на прес-конференції, максимально допустимі обсяги експорту продовольчої пшениці (1-5 класів) з України в січні-червні узгоджено на рівні 1,2 млн тонн, з яких 0,9 млн тонн можуть бути поставлені за кордон у січні-березні (у січні - 3 млн тонн, у лютому - 0,45 млн тонн, у березні – 0,15 млн тонн), а 0,3 млн тонн - у квітні-червні.

Обсяги експорту фуражної пшениці до кінця маркетингового року, згідно з меморандумом, можуть становити 3,4 млн тонн. Таким чином, сумарний експорт продовольчої і фуражної пшениці з України у 2014-2015 МР становитиме 7,1 млн тонн і 5,7 млн тонн відповідно.

Згідно з доповненням до меморандуму, опублікованого на сайті Мінагропроду, граничний обсяг експорту жита з України в другій половині 2014/2015 МР узгоджено на рівні 19 тис. тонн (сумарний експорт за МР - 30 тис. тонн), ячменю - 0,6 млн тонн (4,2 млн тонн), кукурудзи - 13,2 млн тонн (20,2 млн тонн).

«Обсяги, які узгоджено, дадуть змогу отримати дохід сільгосптоваровиробникам, виконати наші міжнародні зобов'язання і м'яко пройти цей етап», - сказав Клименко.

При цьому він повідомив, що погоджені обсяги експорту можуть бути змінені після того як буде отримана інформація про стан озимих після перезимівлі.

В цілому, за прогнозами УЗА та Мінагропроду, експорт зернових з України в 2014/2015 МР становитиме 37 млн тонн.

Меморандум підписали Міністерство аграрної політики і продовольства, Американська торгова палата в Україні, Українська зернова асоціація, Українська аграрна конфедерація, Європейська бізнес асоціація, Український клуб аграрного бізнесу, Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами, Асоціація фермерів і приватних землевласників та Аграрний союз України.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, українські аграрії з початку поточного маркетингового року і станом на 26 січня експортували 21,2 млн тонн зернових. При цьому Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує експорт зернових з України у 2014/2015 МР на рівні 37,8 млн тонн проти 32,4 млн тонн, які країна поставила на зовнішні ринки в попередньому МР.