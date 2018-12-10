В Україні створили додаток для перевірки легальності новорічних ялинок

Додаток yalynka.info розроблено для ОС Android і вже доступно для користувачів на сайті Google Play.

Державне агентство лісового господарства України створило додаток yalynka.info, який дозволяє перевірити легальність походження новорічних ялинок за номером бирки або штрих-коду.

Читайте такожУ Києві посилили контроль за хвойними насадженнями перед новорічними святами

Про це повідомив директор державного підприємства "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр" Віктор Мельниченко на прес-конференції в Києві.

"Для того, щоб наші громадяни були впевнені у тому, що новорічна ялинка була заготовлена легально, щоб це не приносило жодної шкоди навколишньому середовищу і кожен був упевнений, що не завдав шкоди природі, ми розробили додаток, яке використовується на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів. Фактично, всі ялинки, які надходять у продаж від Держлісагентства, маркуються відповідними бирками. За номером цієї бирки кожен має можливість побачити, простежити, перевірити чи має ця ялинка легальне походження, чи її походження сумнівне", - сказав Мельниченко.

Він зазначив, що додаток yalynka.info розроблений для ОС Android і вже доступний для користувачів на сайті Google Play. Для того, щоб перевірити законність походження ялинки, пояснив Мельниченко, користувач додатка повинен ввести номер з етикетки, яка прикріплена до дерева. Після чого з'явиться інформація про те, в якій області і яким підприємством Держлісагентства була реалізована ялинка. Якщо ж на дереві відсутня етикетка або програма не відображає інформацію за номером, така ялинка може виявитися нелегальною.

Він додав, що в цьому році підприємства Держлісагентства мають намір реалізувати близько 1,5 млн ялинок, заготовлених на спецплантаціях або під час проведення оздоровчих рубок. Він зазначив, що ці дерева може придбати будь-який український споживач за ціною 60-70 грн за погонний метр.

За його словами, щорічно на спеціальних плантаціях Держлісагентства лісники заготовляють близько півмільйона ялинок і маркують їх спеціальними жовтими бирками або наклеюваними етикетками. Вони містять індивідуальний номер кожного дерева і відповідний йому штрих-код, який заноситься в єдину систему електронного обліку деревини.

Як повідомляв УНІАН, з початку грудня підприємства Держлісагентства почали реалізацію новорічних ялинок, заготовлених на плантаціях або під час проведення оздоровчих рубок.