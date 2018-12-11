Вартість новорічного меню перевищить 1,5 тисячі гривень - експерт

При цьому, вартість новорічного столу з делікатесами зросте до 2005,30 гривні.

Вартість інгредієнтів страв новорічного меню для сім'ї з чотирьох осіб при святкуванні Нового 2019 року зросте майже на 20% порівняно з 2018 роком - до 1535 гривень.

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Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на слова заступника директора інституту Миколи Пугачова.

"В середньому по Україні, вартість новорічного столу 2019 року для української родини з чотирьох осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2018 на 20% і складе 1535 гривень", - цитує прес-служба Пугачова.

За його словами, для оцінки було взято новорічне меню з традиційних для столу середньостатистичної сім'ї страв. До нього увійшли салати, м'ясні і рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої.

Так, за розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 3 кілограми салату "Олів'є" традиційної рецептури коштуватимуть 129,76 гривні, що на 25% більше, ніж при святкуванні Нового 2018 року. При цьому, найдорожчим інгредієнтом є ковбаса, вартість якої становитиме 53,08 гривні за 0,5 кілограма, 0,5 зеленого горошку - 26 гривень, 6 яєць - 15,10 гривні і 180 грам майонезу - 9,50 гривні. Ще 25,08 гривні коштуватимуть цибулю, моркву, картоплю і солоні огірки.

Разом з тим, півтора кілограма салату "Оселедець під шубою" коштуватимуть трохи дешевше - 118,32 гривні. Найдорожчим інгредієнтом в ньому стане оселедець, вартістю 100 гривень за 0,5 кілограма. Майонез коштуватиме в 9,50 гривні, морква - 2,38 гривні, буряк - 2,35 гривні, цибуля - 2,15 гривні, картопля - 1,94 гривні.

Крім того, за словами Пугачова, істотно зростуть витрати на м'ясні продукти. Так, півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме в середньому 80 гривень, почеревка копчена - 75 гривень, биток із свинини свіжий - 78,50 гривні, кілограм курячого філе свіжого - 111 гривень. Таким чином, зазначив експерт, вартість 2,5 кілограма м'ясних продуктів на новорічному столі становитиме 344,50 гривні.

Зазначається, що 0,5 кілограма філе оселедця коштуватиме українцям 100 гривень, 300 грам твердого сиру - 54 гривні, пачка вершкового масла - 32,25 гривні. Вартість овочів на новорічному столі, за словами експерта, становитиме в середньому 159,48 гривні. Зокрема, 2 кілограми картоплі коштуватимуть українським покупцям 13,84 гривні, кілограм грибів - 47,90 гривні, 0,5 кілограма солодкого перцю - 51 гривня, 0,5 кілограма свіжих огірків - 16,77 гривні, кілограм свіжих помідорів - 29,97 гривні.

Крім того, фрукти на святковому столі коштуватимуть 78 гривень. Два кілограми мандаринів українці зможуть купити за 50 гривень, кілограм бананів коштуватиме в середньому 22 гривні, лимон - 6 гривень. Батон білого хліба коштуватиме 19,89 гривні, а кілограм шоколадних цукерок, - 170 гривень.

Експерт також додав, що пляшка шампанського 0,75 літра коштуватиме українцям в 98 гривень, а пляшка коньяку 0,5 літра обійдеться в півтора рази дорожче - 155 гривень. Крім того, безалкогольні напої коштуватимуть 76,10 гривні. Так, за 2 літри соку українцям доведеться заплатити 38,30 гривні, за мінеральну воду 1,5 літра - 11,30 гривні, за 2 літра солодкої води - 26,50 гривні.

Разом з тим, зазначив Пугачов, вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2005,30 гривень. Зокрема, баночка червоної ікри (120 грам) коштуватиме українцям 250 гривень, а 200 грамів червоної риби - 220 гривень.

Як повідомляв УНІАН, базова інфляція в Україні в листопаді становила 8,9% в річному вираженні, 1,1% - до попереднього місяця, 8,1% - з початку року.