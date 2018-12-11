Найбільша країна-імпортер українського цукру Узбекистан відновила його купівлю

З середини листопада Узбекистан призупинив імпорт українського цукру через заборону прийому та розмитнення українських вантажів.

Найбільша країна-імпортер українського цукру Республіка Узбекистан відновила імпорт цукру з України і почала митне оформлення товарів українського походження.

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Про це повідомила прес-служба Національної асоціації цукровиробників України (НАЦУ) "Укрцукор".

"На сьогодні ми маємо підтвердження від цукрових компаній і заводів, що почався процес розмитнення, і сподіваємося на подальше "потепління" торгових відносин, адже навіть з урахуванням усіх труднощів, 47% від усього обсягу експорту цукру за листопад були здійснені саме в Узбекистан", - цитує прес-служба слова заступника голови правління НАЦУ "Укрцукор" Руслани Бутило.

У прес-службі нагадали, що починаючи з середини листопада цукор та інші вантажі, що надійшли до Узбекистану з України, перестали розмитнювати. У зв'язку з цим асоціація звернулася до Міністерства економічного розвитку та торгівлі, а також Міністерства аграрної політики та продовольства України з проханням залагодити ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Узбекистан призупинив імпорт цукру з України через заборону прийому і розмитнення українських вантажів.

За підсумками 2016-2017 МР українські аграрії збільшили експорт цукру до рекордних 769 тис. тонн.

За 2017 календарний рік Україна експортувала 598,7 тис. тонн цукру на суму 279,9 млн дол.

Україна за сезон цукроваріння 2017-2018 МР збільшила виробництво цукру на 6,5% - до 2,14 млн тонн.