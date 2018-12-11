В Україні хочуть спростити торгівлю алкоголем

У Мінекономіки хочуть скасувати низку правил щодо торгівлі алкогольними напоями.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало спростити роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на відповідну постанову Кабміну, яку зареєстровано на сайті міністерства.

"Згідно з документом, пропонується скасувати постанову уряду про затвердження правил роздрібної торгівлі алкоголем, а також низки пунктів в інших нормативно-правових актах, які регулюють торгівлю алкоголем", - йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки вважають, що це дозволить знизити регуляторний тиск на суб'єкти господарювання, а також зменшити витрати бізнесу на виконання неактуальних вимог. Зокрема, згідно з правилами, працівники, які здійснюють зберігання та продаж алкогольних напоїв, повинні мати професійну освіту або підготовку. Крім того, зараз документи, за якими до торговельної мережі надійшли алкогольні напої, повинні містити реєстраційні номери сертифіката, хоча обов'язкова сертифікація алкогольних напоїв була скасована ще три роки тому.

"Також, відповідно до пропозиції міністерства, пропонується скасувати вимоги наявності у продавців алкогольних напоїв роздрукованих правил, які дублюють законодавство України", - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Київрада остаточно заборонила продаж алкогольних напоїв у магазинах вночі - від 23:00 до 10:00. Згідно з рішенням, заборона стосується пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин. Але вона не буде поширюватися на заклади ресторанного господарства - кафе, бари, заклади громадського харчування.