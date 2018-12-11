До України не пустили заражені помідори з Туреччини

Помідори були заражені південноамериканською томатною міллю.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезенню на територію України партії заражених томатів з Туреччини загальною вагою 2,9 тонни.

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Як повідомила прес-служба відомства, ці вантажі були заражені південноамериканської томатної міллю.

Згідно з повідомленням, фахівці Держпродспоживслужби виявили та затримали заражену партію томатів при проведенні фітосанітарного контролю в митному пункті "Столичний" в Київській області.

З метою недопущення подібних випадків відомство направило в Туреччину ноти про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.

Як повідомляв УНІАН, у червні Держпродспоживслужба затримала в Одеському порту понад 20 тонн турецьких помідорів, заражених південноамериканською міллю.