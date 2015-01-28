В Росії після введення продембарго хліб подорожчав на 15-20%

Про це заявила начальник управління контролю хімічної промисловості та АПК ФАС Ганна Мирочиненко під час прес-конференції, повідомляє ТАСС.

"Зростання цін на хліб становило в районі 15-20%", - сказала вона, додавши, що це динаміка від початку введення продембарго в Росії, тому про прискорення зростання цін на хліб у січні мови не йде.

Так, за даними ФАС, зростання цін на хліб у роздробі у листопаді-грудні 2014 року становив 5-7%.

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Водночас ФАС не виявила порушень антимонопольного законодавства на ринку хліба і борошна, повідомила Мирочиненко.

Попередні результати аналізу дій господарюючих суб'єктів, які здійснюють виробництво і реалізацію хліба і борошна у більшості суб'єктів РФ не дають підстав для антимонопольного реагування", - сказала вона. "Підприємства самостійно визначали свою цінову політику", - додала Мирочиненко, і діяли різноспрямовано.

"Як основну причину підвищення цін (можна назвати - прим. ред.) підвищення цін на сировину", - пояснила Мирочиненко. За даними ФАС, витрати підприємств хлібопекарської галузі на борошно у листопаді-грудні 2014 року зросли на 20-45%, на цукор - до 30%, на дріжджі - до 30%.

Також на відпускні ціни на хліб значно вплинуло подорожчання упаковки, підвищення кредитних ставок і підвищення зарплат співробітникам.

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Собівартість виробництва хліба у Росії у середньому від серпня 2014 року піднялася на 10%, згідно з даними "Російського союзу підприємств хлібопекарської промисловості" (РСПХП).

Це зростання склалося, в основному, через подорожчання борошна на 72%, цукру - на 20% та упаковки - 20%.

Віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, у свою чергу, у січні 2015 року заявляв, що зростання цін на хліб - це відкладений ефект подорожчання зерна на внутрішньому ринку РФ, і він зупиниться до квітня. Учасники хлібного ринку стверджують, що виробники вже переглянули свої відпускні ціни, й індексація вартості хліба у роздробі закінчиться у лютому-березні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство сільського господарства Казахстану не бажає брати участь у тристоронніх переговорах про заборону транзиту через РФ продуктів "санкційної" групи з Білорусі без огляду на російських пунктах пропуску.