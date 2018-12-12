Україна збільшила експорт цукру на 21%: топ-3 країн-покупців

Всього за три місяці поточного маркетингового року Україна експортувала 139,9 тис. тонн цукру.

Україна в листопаді поточного року збільшила експорт цукру на 21% порівняно з жовтнем - до 70,5 тис. тонн, повідомила прес-служба Національної асоціації цукровиробників України (НАЦУ) "Укрцукор".

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"В листопаді поточного маркетингового року українські виробники експортували 70,5 тис. тонн цукру, що на 21% більше, ніж у попередньому місяці", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що лідером в імпорті українського цукру залишився Узбекистан, на частку якого припало 47% всіх постачань. Крім того, значна частина експорту припала на Азербайджан - 14,5% і Лівію, частка якої становила 7,4%.

У прес-службі додали, що за перші три місяці 2018-2019 маркетингового року (МР, вересень 2018 - серпень 2019) українські виробники поставили на зовнішні ринки 139,9 тис. тонн цукру.

Станом на 10 грудня українські підприємства виробили 1,6 млн тонн цукру і переробили 11,6 млн тонн цукрових буряків. При цьому з 40 цукрових заводів 28 вже завершили виробництво.

Як повідомляв УНІАН, з середини листопада 2018 року найбільша країна-імпортер українського цукру Республіка Узбекистан припинила імпорт українського цукру через заборону прийому і розмитнення українських вантажів.

Республіка Узбекистан відновила імпорт цукру з України 11 грудня і почала митне оформлення товарів українського походження.

За підсумками 2016-2017 МР українські аграрії збільшили експорт цукру до рекордних 769 тис. тонн.

За 2017 календарний рік Україна експортувала 598,7 тис. тонн цукру на суму 279,9 млн дол.

Україна за сезон цукроваріння 2017-2018 МР збільшила виробництво цукру на 6,5% - до 2,14 млн тонн.