Гройсман розповів, скільки діятиме мораторій на продаж сільгоспземель

За словами прем'єр-міністра, мораторій на продаж земель сільгосппризначення діятиме до прийняття закону про обіг земель.

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні діятиме, поки Верховна Рада не прийме закон "Про обіг земель".

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Про це на засіданні уряду в середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, додавши, що продовження або непродовження парламентом мораторію на продаж земель фактично не змінять ситуацію.

"Незалежно від того, буде продовжено чи не буде, мораторій діятиме, поки парламент не ухвалить закон "Про обіг земель". Я про це говорю, щоб усі подивилися, як будуть піаритися й боротися за продовження мораторію, хоча він і так буде діяти", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада подовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.

Згідно із запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землю, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не перевищуватиме 200 га. При цьому робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

За оцінкою Світового банку, скасування мораторію дозволить приносити економіці України 0,7-1,5 млрд дол. щорічно.

При цьому у вересні 2018 року президент України Петро Порошенко висловив сумнів у тому, що найближчим часом Верховна Рада зробить відкритим ринок землі, особливо з урахуванням того, що вже фактично розпочалася передвиборча кампанія.