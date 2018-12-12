Мінсільгосп США підвищив прогноз врожаю кукурудзи в Україні до 35 мільйонів тонн

Експорт кукурудзи з України за цей період може становити 28 мільйонів тонн, що на 1 мільйон тонн перевищує попередню оцінку американського відомства.

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз урожаю кукурудзи в Україні в 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 – червень 2019) на 1,5 мільйона тонн порівняно з жовтневим прогнозом – до 35 мільйонів тонн, повідомляється в грудневому звіті USDA.

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Згідно зі звітом, експорт кукурудзи з України за підсумками поточного 2018-2019 МР може становити 28 мільйонів тонн, що на 1 мільйон тонн перевищує попередню оцінку американського відомства.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 - червень 2018) поставила на зовнішні ринки, за попередніми даними, 39,375 мільйона тонн зернових культур.

Урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2017 становив 61,3 мільйона тонн з площі 14,6 мільйона га.