Спалахи чуми свиней зафіксували одразу у двох областях

З 5 по 12 грудня в Херсонській та Луганській областях зареєстровано два випадки захворювання африканською чумою свиней.

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Херсонській і Луганській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів.

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Згідно з інформацією головних управлінь Держпродспоживслужби в зазначених областях, з 5 по 12 грудня на території цих областей зареєстровані 2 випадки захворювання африканською чумою свиней. Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, згідно з опублікованим у січні 2017 року прогнозом Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

У 2017 році в Україні було зареєстровано 163 випадки АЧС.

З початку 2018 року, згідно з даними, оприлюдненими Продовольчої і сільськогосподарської організацією ООН (ФАО) в рамках проекту технічної допомоги ФАО "Розвиток потенціалу раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні", в Україні було зареєстровано 140 спалахів АЧС.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.