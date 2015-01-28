У Росії знайшли чергову причину заборонити ввезення української свинини - тепер із Київщини

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) заборонила ввезення до Росії з Київської області племінних свиней, свинини, а також продуктів, з якими може переноситися класична чума свиней, у зв'язку із спалахом цього захворювання.

«У зв'язку із спалахом класичної чуми свиней в Київській області України, Россільгоспнагляд визнав за необхідне запровадити тимчасові обмеження на ввезення до Росії з її території племінних свиней, сперми кнурів, свинини і сирих свинячих м'ясних продуктів, м'яса кабанів, а також виробів зі свинини і м'яса кабанів, які не пройшли необхідної термічної обробки, мисливських трофеїв, всіх видів кормів і кормових добавок, вживаного обладнання для утримання, забою і розділення свиней», - сказано в повідомленні Россільгоспнагляду.

Російське відомство також звинуватило Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України в тому, що вона не оповістила Россільгоспнагляд про спалах. У цьому зв'язку відомство запросило у Держветфітослужби інформацію про заходи, що вживаються нею для ліквідації спалаху і недопущення подальшого поширення захворювання.

За словами директора департаменту ветеринарної медицини Держветфітослужби Олександра Вержиховського, Україна повідомила про спалах КЧС в Міжнародне епізоотичне бюро, тому Росія, як член цієї організації, мала можливість отримати про неї інформацію.

«Ми повідомили про спалах у штаб-квартиру Міжнародного епізоотичного бюро. Россільгоспнагляд мав доступ до цієї інформації», - сказав Вержиховський УНІАН.

Читайте такожУкраїна істотно скоротила імпорт м'яса і збільшила його експортВін також повідомив, що наразі ветеринарною службою здійснюються всі необхідні заходи, включаючи вакцинацію тварин, для того, щоб не допустити поширення цього захворювання.

Як повідомляв УНІАН, у січні українські ветеринари діагностували класичну чуму свиней у відстріляних на території Київської області диких кабанів.

Довідка УНІАН. Класична чума свиней - вірусна хвороба свиней, що характеризується лихоманкою, ураженням кровоносних судин і кровотворних органів, крупозно-дифтерійним запаленням слизової оболонки товстих кишок. Майже все поголів'я захворілих свиней гине. Для людей хвороба не є небезпечною.