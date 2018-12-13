Україна експортувала понад 20 мільйонів тонн зернових

Експорт пшениці становить 9,7 мільйона тонн.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 - червень 2019) за станом на 12 грудня експортували 20,4 мільйона тонн зернових.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 9,7 мільйона тонн, ячменю - 3 мільйони тонн, кукурудзи - 7,2 мільйона тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 105,2 тисячі тонн пшеничного борошна.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.