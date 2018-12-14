Перші результати електронних земельних торгів: місцеві бюджети отримають вдвічі більше прогнозованого

Всього до продажу на електронних майданчиках запропоновано права оренди на 287 земельних ділянок загальною площею 5,2 тис. гектарів.

За результатами електронних земельних торгів, які з 18 жовтня відбуваються в Україні, зафіксовано більше ніж двократне зростання розміру стартової орендної ставки або на 10 п. п. Загальний розмір річної орендної плати за результатами торгів зріс від 0,8 млн грн до 1,8 млн гривень.

Такі дані навів в. о. Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк під час доповіді на засіданні Уряду 12 грудня.

У середньому стартовий розмір річної орендної плати по виставлених на електронні торги земельних ділянках становив 8,13% від нормативної грошової оцінки (НГО). За результатами аукціонів було досягнуто середньої річної орендної плати у розмірі 18,16%.

«Нагадаю, що всі гроші від оренди землі надходять до місцевих бюджетів, тож результати онлайн-торгів справлять прямий вплив на добробут місцевих громад», – відзначив Максим Мартинюк.

У рамках реалізації пілотного проекту щодо проведення електронних земельних торгів Держгеокадастром укладено договори з ДП “СЕТАМ” та ДП “ПРОЗОРРО.Продажі”.

На сьогодні з використанням електронного майданчику OpenMarket ДП “СЕТАМ” вже продано права оренди 25 земельних ділянок загальною площею 538,9 гектара.

Кількість учасників земельних торгів варіювалась від 2 до 6.

Всього до продажу на електронних майданчиках запропоновано права оренди на 287 земельних ділянок загальною площею 5,2 тис. гектарів.

Довідково

Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах у формі аукціону встановлений главою 21 Земельного кодексу України.

Порядок реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів було затверджено постановою КМУ від 21 червня 2017 року №688.