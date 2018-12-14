Україна очікує відкриття ринків ще 24 країн для експорту продукції птахівництва

У 2018 році кількість країн, до яких постачається українська продукція птахівництва, збільшилася на 21.

Українські виробники в 2019-2020 роки чекають відкриття ринків ще 24 країн для експорту вітчизняної продукції птахівництва, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів з посиланням на главу відомства Володимира Лапу.

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"На сьогоднішній день триває процес відкриття ринків для вітчизняної продукції, оцінка еквівалентності державної системи контролю експорту продуктів птахівництва, протягом 2019-2020 років очікується відкриття ринків 24 держав для експорту вітчизняних продуктів птахівництва", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Лапи, поточного року завдяки спільним зусиллям держави та бізнесу відбулося розширення географії експортних постачань української продукції. Зокрема, цього року кількість країн, до яких постачається українська продукція птахівництва, збільшилася на 21. Зокрема, були відкриті ринки 14 країн для експорту м'яса птиці та продуктів з нього, а також сім ринків країн для експорту яєць і яєчних продуктів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держпродспоживслужби, станом на липень 2018 року кількість українських підприємств-експортерів агропродукції, які здобули право експорту харчових продуктів тваринного походження, становила 836.

У 2017 році експорт агропродовольчої продукції з України збільшився на 16% порівняно з 2016 роком - до 17,8 мільярда доларів.