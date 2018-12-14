Україна встановила рекорд з експорту жита - експерти

При цьому основним імпортером української жита є Євросоюз.

Україна з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 - червень 2019) збільшила експорт жита більш ніж у півтора рази - до рекордних 62,5 тисячі тонн, повідомила прес-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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"За чотири місяці 2018-2019 МР експорт жита з України склав 62,5 тисячі тонн, що є максимальним об'ємом для даного періоду. Для порівняння, за весь 2017-2018 МР з України було експортовано 38,2 тисячі тонн жита", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, зазначили експерти, у жовтні поточного маркетингового року українські аграрії експортували 14,7 тисячі тонн жита, що на 45,5% менше, ніж у попередньому місяці та вдвічі більше, ніж у жовтні минулого року.

Зазначається, що основним імпортером української жита є Європейський Союз, на частку якого припадає понад 68% від усього обсягу експорту. Так, за чотири місяці 2018-2019 МР країни ЄС імпортували 42,5 тисячі тонн жита, що майже вдвічі більше обсягів за аналогічний період минулого маркетингового року.

Також, за словами експертів, стабільним ринком залишається Ізраїль, який в поточному сезоні імпортував 2,9 тисячі тонн. Крім того, в поточному маркетинговому році українські експортери почали освоєння нових ринків, зокрема, Лівії та Філіппін.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 - червень 2019) за станом на 12 грудня експортували 20,4 мільйона тонн зернових.

За попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.