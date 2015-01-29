Carlsberg через кризу закриває в Росії два заводи

Пивоварна компанія «Балтика» закриває заводи в Челябінську і Красноярську.

Відповідна інформація міститься в повідомленні підприємства.

Рішення прийнято «в умовах загального падіння ринку пива, пов'язаного зі складною макроекономічною ситуацією і незбалансованим регулюванням та оподаткуванням галузі в Росії».

Компанія підкреслює, що заводи закриваються після ретельного технічного, логістичного та фінансового аналізу. Після того, як підприємства в Челябінську і Красноярську перестануть працювати, виробництво «Балтики» знизиться на 15%.

За оцінками компанії, в результаті закриття двох заводів «Балтика» буде змушена звільнити приблизно 560 співробітників, загальна вартість компенсаційного пакету програм підтримки для яких становитиме більше 300 млн руб. При цьому, загальна чисельність двох філій на даний момент становить 766 осіб, йдеться в заяві компанії.

Філії компанії розташовані в Воронежі, Новосибірську, Ростові, Самарі, Тулі, Хабаровську, Челябінську, Красноярську, Ярославлі. З 2008 року власником є датський концерн Carlsberg Group.