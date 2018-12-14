Україна отримала право експорту м'яса птиці та яєць в Сінгапур

Форми ветеринарних сертифікатів на експорт цієї продукції знаходяться на стадії узгодження.

Українські виробники отримали право на експорт у Сингапур м'яса птиці та продуктів з нього, а також столових яєць і яєчних продуктів, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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У повідомленні сказано, що компетентний орган Сінгапуру з сільськогосподарських питань харчових продуктів і ветеринарії повідомив Держпродспоживслужбу про завершення процесу розгляду української заявки на експорт м'яса птиці та продуктів з нього, столових яєць і яєчних продуктів в Сінгапур з позитивною оцінкою.

"Україна отримала схвалення для експорту м'яса птиці та продуктів з нього, свіжих столових яєць і яєчних продуктів в Сінгапур. Це свідчить про ефективної та дієвої державної системи контролю безпеки харчових продуктів і охорони здоров'я тварин", - зазначили в Держпродспоживслужбі.

У прес-службі додали, що схвалення на експорт цієї продукції отримали 8 українських підприємств, які проінспектували представники компетентного органу Сінгапуру під час верифікаційного візиту в Україну.

При цьому, процес узгодження форми ветеринарних сертифікатів на експорт цієї продукції триває.

Як повідомляв УНІАН, з 30 липня по 4 серпня в Україні працювала місія Сінгапуру за оцінкою системи держконтролю за продукцією птахівництва.