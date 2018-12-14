В Україні зростає сільгоспвиробництво

Сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 13%, а господарства населення – на 2%.

Зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у січні-листопаді поточного року становило 8,2% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період збільшили виробництво на 13,4%, а господарства населення – на 2%.

Виробництво рослинницької продукції за 11 місяців цього року зросло на 11,2% порівняно з січнем-листопадом минулого року. Зростання виробництва цієї продукції на сільгосппідприємствах становило 16,5%, а в господарствах населення - 2,9%.

Водночас, виробництво тваринницької продукції за січень-листопад збільшилося на 0,4%. При цьому на сільгосппідприємствах цей показник збільшився на 2,9%, а у господарствах населення скоротився на 1,8%.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, спад виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році становив 2,7% порівняно з 2016 роком. Зокрема, сільськогосподарські підприємства скоротили виробництво на 3,9%, а населення – на 1,2%.