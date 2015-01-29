Россільгоспнагляд дозволив завезення свинини чотирьом українським виробникам

Завезення продукції дозволене підприємствам «ВМП» (Волинська обл.), «Свіженька» (Чернівецька обл.), «Салком Плюс» і «Тавр-Плюс» (обидва - Донецька обл.).

Згідно з повідомленням російського відомства, зазначені компанії зможуть постачати свою продукцію до РФ за умови наявності на додачу до ветеринарного свідоцтва програми, що підтверджує, що ця продукцію вироблена із сировини, виробленої на підприємствах, які розташовані у вільних від африканської чуми свиней (АЧС) областях.

У зазначеному додатку також повинна міститися інформація про результати моніторингових досліджень на АЧС, а гарантії повинні бути завірені печаткою та підписом органу держветнагляду.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році в Україні були зафіксовані випадки захворювання диких кабанів і свиней на АЧС у Луганській, Чернігівській та Сумській областях.

Також повідомлялося, що в Сумській області на кордоні з Росією зафіксований перший випадок африканської чуми свиней.

Россільгоспнагляд від 28 січня заборонив завезення до Росії з Київської області племінних свиней, свинини, а також продуктів, із якими може переноситися класична чума свиней, у зв'язку зі спалахом цього захворювання.