Росія не має підстав для заборони свинини з Київщини - Держветфітослужба

Виявлення випадків захворювання диких кабанів класичною чумою свиней, згідно з кодексом здоров'я наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро, не є приводом для введення торгових обмежень.

Про це повідомила Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України, коментуючи введену Россільгоспнаглядом із 28 січня заборону на ввезення до Росії з Київської області племінних свиней, свинини, а також продуктів, з якими може переноситися КЧС, обумовлену фіксацією випадків цього захворювання в регіоні.

При цьому в Держветфітослужбі повідомили, що до компетентних органів ветеринарної медицини України жодних запитів про надання роз'яснень щодо спалаху КЧС у Київській області ні від російської, ні від будь-якої іншої сторони не надходило.

«Саме тому спотворення інформації, невірне трактування міжнародного права є неприхованими кроками з метою дискредитації компетентних органів ветеринарної медицини України», - йдеться в повідомленні українського відомства.

Читайте такожУ Росії знайшли чергову причину заборонити ввезення української свинини - тепер із КиївщиниУ Держветфітослужбі також запевнили, що всі необхідні заходи для запобігання поширення КЧС було проведено в повному обсязі і своєчасно.

Як повідомляв УНІАН, у січні українські ветеринари діагностували класичну чуму свиней у відстріляних на території Київської області диких кабанів. Вірус КЧС було виявлено у 3 із 5 кабанів, відстріляних 21 грудня біля села Мирча Бородянського району, і в одного кабана, відстріляного 14 грудня в районі села Луб'янка Бородянського району.

Довідка УНІАН. Класична чума свиней - вірусна хвороба свиней, що характеризується лихоманкою, ураженням кровоносних судин та кровотворних органів, крупозно-дифтеричним запаленням слизової оболонки товстих кишок. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Для людей хвороба безпечна.