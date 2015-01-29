Депутати пропонують спростити держрегулювання карантину рослин

Народні депутати Тарас Кутовий («Блок Петра Порошенка»), Вадим Івченко («ВО «Батьківщина») та Іван Мірошниченко («Об'єднання «Самопоміч») пропонують Верховній Раді реформувати державне регулювання у сфері карантину рослин та привести фітосанітарні заходи у відповідність до міжнародних стандартів.

Відповідна пропозиція закріплена внесеним ними законопроектом №1875 «Про внесення змін до Закону України «Про карантин рослин» (щодо реформування системи державного регулювання у сфері карантину рослин та приведення фітосанітарних заходів у відповідність до міжнародних стандартів та зобов'язань), зареєстрованим 29 січня.

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Законопроект, зокрема, передбачає скорочення терміну видачі карантинного та фітосанітарного сертифікатів до 24 годин після завантаження транспортного засобу з 5 діб. Також депутати пропонують запровадити окремі переліки об'єктів регулювання: для імпорту, експорту та реекспорту, а також контролю над переміщенням всередині України.

Крім того, законопроект передбачає забезпечення публічного доступу до інформації на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, та прозорості у прийнятті адміністративних рішень та своєчасне інформування про них як суб'єктів господарювання, так і міжнародних торгових партнерів. Причому парламентарі також пропонують запровадити декларативний принцип реєстрації виробників продукції, яка підпадає під держрегулювання.

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Депутати також пропонують надати суб'єктам господарювання можливість отримати компенсацію шкоди, заподіяної діями/бездіяльністю посадової особи, за затримку у видачі дозвільних документів відповідно до законодавства.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на даний час українське законодавство у сфері карантину рослин створює необгрунтовані бар'єри для операторів ринку, а значна тривалість низки дозвільних процедур створює додаткові витрати для бізнесу і є необгрунтованою.

«Витрати приватного сектора України на дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин на одиницю виробленої рослинницької продукції майже в 7,5 разу перевищують відповідні витрати приватного сектора ЄС, що негативно позначається на конкурентоспроможності вітчизняної продукції рослинництва на зарубіжних ринках», - сказано в документі.

Тому депутати вважають, що у нинішніх умовах виникає гостра потреба в дерегуляції системи державного регулювання сфери карантину рослин та фітосанітарних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Кабінет міністрів України прийняв постанову про спрощення державного регулювання у харчовій, аграрній, нафтогазовій, IT галузях. Документом, зокрема, передбачене скорочення термінів видачі карантинного та фітосанітарного сертифікатів до 24 годин з 5 діб. Однак, на думку «Української аграрної асоціації», для того, щоб це рішення могло бути втілене в життя, необхідно внести аналогічні зміни в закон «Про карантин рослин».

Також повідомлялося, що Яценюк пропонує компенсувати аграріям половину відсотків за кредитами.