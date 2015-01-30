У Росії з лютого подешевшає горілка - все інше дорожчає

Мінімальна роздрібна ціна за півлітрову пляшку горілки в РФ з 1 лютого буде знижена на 15,9% і становитиме 185 рублів. Це відбудеться вперше з тих пір, як Росалкогольрегулювання (РАР) стало встановлювати граничні ціни на міцний алкоголь, повідомляє РИА Новости.

Відповідний наказ служба опублікувала в кінці грудня 2014 року. Мінімальні ціни на міцний алкоголь в РФ встановлюються з 2009 року. У 2014 році РАР провело підвищення цін двічі, перший раз - 11 березня. З 1 серпня мінімальна ціна на півлітрову пляшку горілки становила 220 рублів (раніше - 199 рублів).

Відпускна ціна за пляшку горілки у виробника знизиться з початку лютого до 162 рублів зі 171 рубля, гуртова - до 170 рублів зі 179 рублів.

При цьому нижній поріг вартості 0,5 літра коньяку і бренді залишиться без змін. Мінімальна ціна на коньяк в роздробі встановлена на рівні 322 рубля, відпускна - 250 рублів, гуртова - 262 рубля. Ціна півлітрової пляшки бренді в роздробі складе 293 рубля, у виробників - 228 рублів, у гуртовиків - 239 рублів.

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Між тим директор Центру досліджень федерального і регіонального ринків алкоголю (ЦДФРРА) Вадим Дробиз вважає, що зниження цін на горілку - економічно необґрунтоване рішення, адже за останні місяці в Росії нічого не подешевшало. Ціну пляшки легальної він оцінює на рівні 260 рублів.

"Тому з 1 лютого що станеться - вся нелегальна горілка, яка сьогодні продається по 220 рублів, буде коштувати 185 рублів.... Це жодною мірою не скоротить ні обсяги нелегальної горілки, ні гігантські обсяги сурогатів", - сказав Дробиз.