Виробництво агропродукції в Україні за рік подорожчало на 18%

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2014 році зросли на 17,9% порівняно з 2013 роком, повідомила Державна служба статистики.

При цьому в грудні минулого року витрати на агровиробництво збільшилися на 4,1% порівняно з листопадом. Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції минулого місяця зросли порівняно з листопадом на 3,3%, тваринницької - на 6,2%.

Читайте такожІнформацію про розподіл держпідтримки аграріїв хочуть зробити публічноюУ Держстаті повідомили, що у грудні 2014 року обсяг витрат на матеріально-технічні ресурси промислового виробництва, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, збільшився порівняно з листопадом на 2,5%, а на матеріальні ресурси сільськогосподарського походження - зріс на 9%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2014 році зросли порівняно з 2013 роком на 2,8%.