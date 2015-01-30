В уряді РФ вирішили, що ціни зростають через спекулянтів

Уряд має знайти ланку, яка спекулятивно піднімає ціни на продовольство.

Про це заявив перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов, виступаючи в Держдумі, пише ТАСС.

"Для нас це реальна турбота (зростання ціни на продовольство і ліки - ТАСС), - визнав Шувалов. - Першочергово необхідно задіяти механізми Федеральної антимонопольної служби і працювати з регіональними комісіями, які в щоденному режимі повинні відстежувати підвищення цін на продовольство, особливо на російське".

"Ми повинні знайти ланку (нам її часто вказують як роздрібну торгівлю, але це не зовсім так, а в цьому бере участь зокрема й оптова ланка), яка спекулятивно накручує ціни", - наголосив перший віце-прем'єр.

Читайте такожУ Росії з лютого подешевшає горілка - все інше дорожчаєПри цьому він зауважив, що необхідно бути вкрай обережними в цьому питанні, щоб законодавчі ініціативи щодо адміністративного обмеження, які здаються досить легкими для впровадження, не призвели до того, що "можна звалитися в старе, від якого ми так бігли".