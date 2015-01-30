Порошенко дозволив державну підтримку невеликих ферм

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, ухвалені зміни знімають обмеження щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції. Таким чином, здійснюється реальна державна підтримка не лише великих, а й середніх та дрібних сільськогосподарських товаровиробників.

До переліку об’єктів, вартість яких може бути частково відшкодовано, також додано доїльні зали та створені на кооперативних засадах м’ясопереробні пункти.

Очікується, що закон сприятиме залученню дрібних та середніх сільськогосподарських товаровиробників до будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів у галузі тваринництва, що дозволить збільшити поголів’я тварин та підвищить обсяги виробництва високоякісної продукції тваринництва. Також Закон забезпечить збереження існуючих та створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, покращення умов праці.

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