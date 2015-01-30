У Росії вирішили регулювати ціни не лише на міцний алкоголь, але і на вино

З тексту постанови, опублікованому на сайті уряду, випливає, що тепер держорганами будуть регулюватися ціни не лише на міцний алкоголь (понад 28% етилового спирту), але також на вино та ігристе вино, які вироблені в Росії або завезені до країни, передає meduza.io.

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