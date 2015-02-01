Поки що на європейський ринок тваринної продукції вийшли тільки 17 підприємств - держслужба

Про це повідомив заступник голови Держветфітослужби Віталій Башинський в інтерв'ю «Дзеркалу тижня».

"Сім підприємств постачають рибу, п'ять – мед і стільки ж підприємств продукти птахівництва" - сказав він.

Таким чином, зауважив чиновник, жодне українське підприємство, яке поставляє готові харчові продукти, поки що не постачає свою продукцію на ринок ЄС.

"Треба зважати на те, що на відміну від рослинницької, тваринницька продукція, особливо необроблена, і живі тварини стоять на найвищому щаблі ризику. Тому до цього товару найсуворіші вимоги. У даному сегменті Україна поки що в глибоких аутсайдерах" – пояснив він.

Читайте такожІнспектори ЄС приїдуть перевіряти українські молочні підприємства«Власне, схвалення переробних потужностей до визнання еквівалентності, це доволі складний етап Угоди про ассоціацію. Спочатку країна-імпортер (ЄС) має попередньо схвалити переробні підприємства, що знаходяться на території країни-експортера (України), без проведення попередніх інспекцій окремих підприємств», - повідомив Башинський.

За його словами, українські підприємства "замахуються" і на експорт яловичини, який буде здійснюватися паралельно з поставками в Європу молока і молочних продуктів. Таких молокопереробних підприємств вже п'ять, зазначив заступник голови Держветфітослужби. З них три витримали "європейський іспит", тобто, отримали позитивні висновки перевіряючих.

"Сподіваюся, що Україна з'явиться у списку "А" країн, яким дозволено експорт молока і молочних продуктів в Євросоюз. Це означає, що наша держава пройшла верифікацію системи контролю", - резюмує фахівець, нагадуючи, що європейське законодавство вимагає впровадження європейської моделі системи забезпечення безпеки та якості харчових продуктів, що базується на процедурах HACCP (Аналіз ризиків і критичних контрольних точок).