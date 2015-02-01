Росія вводить експортне мито на пшеницю

Відповідна постанова уряду була підписана в грудні 2014 року. Дія експортного мита триватиме до середини цього року.

Читайте такожПшениця з України і Євросоюзу замінить російську - Мінсільгосп СШАЯк зазначає мінекономрозвитку, такий крок покликаний стабілізувати ситуацію на внутрішньоросійському ринку зерна, де ціни за останні місяці значно зросли.

Високі ціни світового ринку і валютні коливання прискорили постачання зерна на експорт і привели до істотного зростання цін на зерно всередині країни, незважаючи на збір майже рекордного врожаю.