Росія вводить експортне мито на пшеницю

09:30, 01 лютого 2015
Агро
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Росія 1 лютого вводить експортне мито на пшеницю у розмірі 15% від митної вартості плюс 7,5 євро, але не менше 35 євро за тонну.

РФ вводит пошлину на пшеницу \ УНИАН

Відповідна постанова уряду була підписана в грудні 2014 року. Дія експортного мита триватиме до середини цього року.

Читайте такожПшениця з України і Євросоюзу замінить російську - Мінсільгосп СШАЯк зазначає мінекономрозвитку, такий крок покликаний стабілізувати ситуацію на внутрішньоросійському ринку зерна, де ціни за останні місяці значно зросли.

Високі ціни світового ринку і валютні коливання прискорили постачання зерна на експорт і привели до істотного зростання цін на зерно всередині країни, незважаючи на збір майже рекордного врожаю.

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