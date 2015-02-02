Саудівська Аравія готова інвестувати до $1 млрд в українські зрошувальні системи

Компанії із Саудівської Аравії готові інвестувати до 1 млрд дол. в модернізацію українських зрошувальних систем, повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

«У нас була розмова з декількома компаніями, наприклад з компаніями із Саудівської Аравії, які також готові до 1 млрд дол. інвестувати в систему іригації», - сказав Павленко.

За його словами, Світовий банк також розглядає можливість фінансування цього проекту. Для цього створено робочу групу, яка повинна проаналізувати нинішній стан системи зрошування в Україні і розібратися з юридичною стороною реалізації цього проекту, відзначив міністр.

Павленко також повідомив, що питання фінансування модернізації іригаційних систем обговорювалося з китайськими партнерами в рамках другого етапу кредитування українського АПК на 1,5 млрд дол.

Читайте такожСвітовий банк виділить $800 мільйонів на ремонт дороги Київ-Харків

Як повідомляв УНІАН, залучення 3 млрд дол. на відновлення систем зрошування на півдні і південному сході України анонсував ще міністр агрополітики Микола Присяжнюк у 2013 році. Він стверджував, що підписання відповідної кредитної угоди на 3 млрд дол. з Китаєм перебуває на фінальній стадії, але проект так і не був реалізований.