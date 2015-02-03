Весняна посівна цього року подорожчає в півтора разу - до 60 млрд гривень

Для проведення весняно-польових робіт українським аграріям у 2015 році знадобиться 60 млрд грн, що в 1,5 разу більше, ніж роком раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після зустрічі з банкірами повідомив міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.

«Подорожчання буде десь у півтора рази порівняно рік до року. Загальна сума необхідного фінансування (весняно-польових робіт – УНІАН) оцінюється в 60 мільярдів гривень», - сказав Павленко.

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За його словами, матеріально-технічні ресурси, необхідні для проведення посівної, на українському ринку є у достатній кількості, але у сільгоспвиробників бракує коштів для їх придбання.

«Заводи переповнені добривами. Питання в тому, що потрібно купувати, а грошей немає. Насіння в наявності є, але його потрібно купувати. Питання засобів захисту рослин не стоїть… але немає грошей», - сказав Павленко.

Тому, за словами міністра, у найближчі тижні банкірам необхідно визначитися з умовами кредитування агросектора, в іншому разі країна матиме складнощі з проведенням весняної посівної.

«Часу немає. Якщо ми упродовж тижня-двох не матимемо чіткої картини, я думаю, що у нас будуть серйозні питання, пов'язані з проведенням весняно-польових робіт», - сказав він.

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За словами першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Ярослава Краснопільського, також присутнього на нараді з банкірами, посівну в більшій мірі сільгоспвиробники профінансують за рахунок власних коштів, але дефіцит фінансування становитиме 10 млрд грн.

Він також повідомив, що вартість проведення посівних робіт на одному гектарі в 2015 році підвищиться до 3,111 тис. грн з 2,04 тис. грн у 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Мінагропроду, посівні площі під урожай 2015 року будуть збережені на торішньому рівні – 27,2 млн тонн. При цьому площа зернового клину може бути збільшена на 0,6 млн га – до 15,6 млн га. Посіви озимих на зерно і зелений корм в Україні під урожай 2015 року зросли на 7,3% - до 8,97 млн га.