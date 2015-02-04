У Мінагропроді не виключають, що через девальвацію хліб подорожчає до 10 гривень

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"У травні минулого року ціна на продовольчу пшеницю становила 2500 грн/т. Враховуючи дворазову девальвацію національної валюти, прогнозована ціна на травень 2015 року - 4500-5000 грн/т, отже, ціна борошна буде сягати від 6 до 8 тисяч гривень за тонну. В результаті, максимальна кінцева ціна на хліб - 9-10 гривень", - сказав Краснопольський.

На думку чиновника, така ціна може призвести до негативних соціальних наслідків.

Також він назвав ще ряд ризиків, які можуть призвести до зростання ціни, а саме, стан озимих (близько 16% - слабких та зріджених посівів), військові дії, подорожчання матеріально-технічних ресурсів.

Потенційним фактором ризику є також можлива ревізія податкових пільг і введення спеціального мита на імпортні ресурси для забезпечення торгового балансу.

За словами Краснопольського, девальвація нацвалюти додатково сприяє експортній активності. «Сьогодні зернові запаси достатні, але ми не можемо прогнозувати обсяги майбутнього врожаю, адже перезимівля озимих ще не завершена і робити прогнози рано. Тому, дбаючи про продовольчу безпеку, держава шукає компромісні та цивілізовані шляхи стримування занадто активного експорту», - резюмував він.