Депутати пропонують повернути відшкодування ПДВ при експорті зерна

Відповідна пропозиція закріплена у внесеному депутатами законопроекті №2003 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відшкодування ПДВ при експорті сільгосппродукції)», зареєстрованому 3 лютого.

Документом передбачається відшкодування ПДВ в обсязі 100% виробнику зернових і технічних культур, який самостійно здійснив експорт. Першому покупцеві, який придбав сільгоспкультури у виробника, депутати пропонують відшкодовувати 50% ПДВ.

У пояснювальній записці до законопроекту його ініціатори наголошують на посиленні фіскального тиску на сільгоспвиробників у 2015 році. Разом з тим, враховуючи складний стан державних фінансів, депутати вважають за необхідне збалансувати інтереси товаровиробників і держбюджету.

«Частка фактично сплаченого ПДВ, заявленого посередником до відшкодування, становить близько 50%. Таким чином, якщо повна відсутність відшкодування ПДВ означає фактичне запровадження мита на експорт зерна, то відшкодування всього податкового кредиту означає фактичну дотацію з державного бюджету», - сказано в пояснювальній записці.

При цьому депутати зазначають, що обмеження кола відшкодування першим посередником викликано необхідністю збільшення закупівельних цін на зерно, а також мінімізації зловживань з несплатою ПДВ.

В «Українській аграрній асоціації» назвали цей законопроект компромісом між справедливим оподаткуванням аграріїв і можливостями уряду. Згідно з прес-релізом асоціації, запропоновані в законопроекті зміни до законодавства будуть вигідні сільгоспвиробникам, але не трейдерам.

«Ця пропозиція явно сподобається тим, хто вирощує зерно, але не вигідна для тих, хто ним лише торгує. Іноземним зернотрейдерам не вигідна будь-яка форма відшкодування ПДВ, оскільки вона суттєво ускладнює операцію «купи-продай». Очікую від зернотрейдерів традиційно погано аргументованого невдоволення пропозицією з відшкодування ПДВ. Для аграріїв відшкодування ПДВ дуже вигідне, тому що закупівельна ціна при цьому збільшується», - цитує прес-служба аналітика УАА Мар'яна Заблоцького.

За його словами, законопроект відповідає домовленостям, зафіксованим у коаліційній угоді, і має непогані шанси на прийняття.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада прийняла низку змін до Податкового кодексу, якими, зокрема, скасовувалося відшкодування ПДВ при експорті зернових і технічних культур як для сільгоспвиробників, так і для трейдерів.

У 2014 році нульова ставка ПДВ при експорті зернових і технічних культур діяла для всіх учасників ринку, крім виробників, які, відповідно, мали право на відшкодування експортного ПДВ.

Нульовий ПДВ для операцій із зерном діє з 2011 року. При цьому, зі скасуванням ПДВ було скасовано і відшкодування цього податку зернотрейдерам.