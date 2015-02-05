Кабмін призначив в. о. голови Аграрного фонду

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

«Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Ярослав Краснопольський, який координує діяльність ПАТ «Аграрний фонд», доручив Андрію Радченку якнайшвидше розпочати виконання обов'язків, проаналізувати ситуацію на ринку зерна і доповісти про поточний стан справ вже у п'ятницю, 6 лютого», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у міністерстві повідомили, що уряд звільнив керівника Аграрного фонду Олександра Кирюка і його першого заступника Ігоря Виходця.

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Довідка УНІАН. Аграрний фонд було створено у 2005 році у вигляді бюджетної організації, на яку були покладені функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі. У 2013 році уряд створив паралельну компанію – публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» з аналогічними функціями.