Україна з липня експортувала майже 22 млн тонн зерна

Українські аграрії станом на 5 лютого з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2014 р. – червень 2015 р.) експортували 21,88 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

За даними міністерства, обсяг експорту пшениці становив 8,7 млн тонн, кукурудзи – 9,15 млн тонн, ячменю – 3,8 млн тонн, інших зернових, – 0,24 млн тонн.

Крім того, станом на 5 лютого на кораблі завантажено 328 тис. тонн зернових.

Читайте такожМінагропрод і зернотрейдери погодили обсяги експорту зернаЯк повідомляв УНІАН, згідно з підписаним наприкінці січня меморандумом між Мінагропродом і зернотрейдерами, максимально припустимі обсяги експорту продовольчої пшениці з України к січні-червні узгоджені на рівні 1,2 млн тонн, з яких 0,9 млн тонн можуть бути поставлені за кордон у січні-березні (у січні - 0,3 млн тонн, у лютому – 0,45 млн тонн, у березні – 0,15 млн тонн), а 0,3 млн тонн – у квітні-червні. Експорт фуражної пшениці до кінця маркетингового року, згідно з меморандумом, може становити 3,4 млн тонн.

Граничний обсяг експорту жита з України у другій половині 2014/2015 МР узгоджено на рівні 19 тис. тонн (сумарний експорт за МР – 30 тис. тонн), ячменю – 0,6 млн тонн (4,2 млн тонн), кукурудзи – 13,2 млн тонн (20,2 млн тонн).