Росія зняла заборону на постачання білоруської яловичини

Россільгоспнагляд підтвердив інформацію про зняття обмежень на постачання до Росії яловичини з семи білоруських м'ясопереробних підприємств, у продукції яких раніше був виявлений геном вірусу африканської чуми свиней (АЧС), йдеться в повідомленні відомства, передає Прайм.

У 2014 році Россільгоспнагляд заборонив постачання продуктів з понад 20 підприємств Білорусі через геном вірусу африканської чуми свиней, мікробне забруднення і антибіотики. З середини грудня відомство поступово зняло введені тимчасові обмеження ряду підприємств. У четвер в Міністерстві сільського господарства і продовольства Білорусі повідомили, що з 5 лютого РФ дозволяє поставки яловичини з семи із дев'яти м'ясокомбінатів, які потрапили під заборону.

"Сьогодні Россільгоспнагляд підписав протокол наради з питання зняття обмежень на поставки продукції білоруських підприємств на територію РФ, що пройшов 23 січня 2015 року. Згідно з протоколом російська сторона повідомила про готовність... відновити постачання яловичини охолодженої та замороженої, виробленої на семи з дев'яти (крім ВАТ "Мінський м'ясокомбінат", ВАТ "Бобруйський м'ясокомбінат") м'ясопереробних підприємствах Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

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Під час прийняття даного рішення Россільгоспнагляд врахував гарантії міністра сільського господарства і продовольства Білорусі щодо забезпечення додаткових заходів безпеки.

"До розгляду питання щодо зняття тимчасових обмежень з двох підприємств, що залишилися, сторони повернуться після завершення робіт з реконструкції даних підприємств та усунення виявлених під час інспекції порушень", - відзначає російське відомство.

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Розгляд питання щодо зняття обмежень на поставки свинини було вирішено відкласти до завершення білоруською стороною розслідувань за кожним випадком виявлення геному АЧС в продукції і подальшого напрацювання російським і білоруським відомствами узгоджених дій щодо простежуваності та безпеки свинини і продукції з неї.