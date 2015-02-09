Уряд Росії вперше має намір ввести в регіонах максимальні ціни на продукти

Уряд Росії може ввести в регіонах максимальні ціни на продукти, які подорожчали за останній місяць більш ніж на 30%, пишуть «Известия».

Помічник міністра економічного розвитку РФ Олена Лашкіна повідомила виданню, що зараз в міністерстві розглядається можливість встановлення максимальної ціни на цукор, капусту білокачанну і яйця. За її словами, у грудні у відомстві вже розглядалося питання про введення максимальної ціни на гречку. Тоді обмеження не були введені через загрозу дефіциту цього продукту. За оцінками експертів, відповідний ліміт вартості цукру - 55-60 рублів за 1 кг в середньому по країні, на капусту - 33-36 рублів за 1 кг, яйця - 62-68 рублів за десяток.

Читайте такожMoody's погіршило прогноз рейтингу Росії до "негативного"Вона уточнила, що «згідно з чинним законодавством, у тому числі міжнародними договорами, уряд РФ може встановлювати виключно граничні роздрібні ціни».

"При цьому строк такого обмеження не може тривати більше 90 днів і не частіше одного разу в рік", - підкреслила Лашкіна.

За даними Росстату, в період з 8 грудня минулого року по 12 січня 2015 року ціни на кілограм цукру в середньому по Росії підвищилися на 29,5% (з 40,37 рубля до 52,28 рубля). При цьому в 41 регіоні ціна зросла більш ніж на 30%. Ціни на капусту білокачанну за той же період в цілому по країні зросли на 52,8%, причому практично у всіх регіонах зростання ціни перевищило 30%. Зростання цін за десяток яєць за грудень-січень склало 11,98% у РФ.

Заступник голови комітету Держдуми з конституційного законодавства і державного будівництва Сергій Іванов (ЛДПР), зазначив, що уряд ще жодного разу не використав можливість вводити граничні ціни на соціально значущі продукти.

"Закон «Про основи державного регулювання торговельної діяльності в РФ» був прийнятий у 2009 році. Як раз після кризи ми дали можливість уряду регулювати ціни, і, на мою думку, зараз пора їх вводити", - упевнений Іванов.

При цьому в Думі вважають, що ситуація з цінами вже починає приходити в норму.

Читайте такожСША готують проти Росії нові бізнес-санкції - The Wall Street JournalЕкономіст і провідний експерт Інституту сучасного розвитку Микита Маслєнніков вважає, що «в найближчі два місяці інфляція продовжить розганятись».

"Зараз тривожна ситуація на зерновому ринку, і можна очікувати подорожчання хліба на 10-15% і навіть більше. Хліб - наступний кандидат на встановлення граничних цін", - стверджує Масленніков.