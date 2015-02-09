Виробництво агропродукції в Україні за рік може зрости на 1,8%

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2015 році, за оптимістичними оцінками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», може зрости на 1,8% порівняно з 2014 роком.

Згідно з повідомленням прес-служби центру, за усередненим прогнозом валове виробництво агропродукції в країні за підсумками цього року скоротиться на 1%.

«При оптимістичному варіанті обсяги виробництва валової продукції сільського господарства цього року перевищать минулорічні показники на 1,8% і становитимуть близько 260 млрд грн. При середньому варіанті виробництво валової агропродукції очікується на рівні 99% до 2014 року», - сказано в повідомленні.

За оптимістичними оцінками вчених інституту, валове виробництво рослинницької продукції в Україні в 2015 році зросте на 0,7% порівняно з 2014 роком, а за усередненими – скоротиться на 2,8%.

Читайте такожРада схвалила підтримку невеликих тваринницьких ферм«Очікується, що за оптимістичним варіантом обсяги виробництва зернових і зернобобових культур перевищать показники 2014 року майже на 4%, проте за середнім варіантом цей результат буде майже на 1% нижче, ніж минулого року», - йдеться в повідомленні.

При цьому, за оптимістичним прогнозом Інституту аграрної економіки, зростання валового виробництва продукції тваринництва в країні за підсумками цього року становитиме 4,3%, за усередненим – 2,8%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2014 році зросли порівняно з 2013 роком на 2,8%. Зростання виробництва в сільгосппідприємствах за звітний період становило 4,1%, у домогосподарствах – 1,2%.