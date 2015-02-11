Австрійці хочуть вкласти 400 млн євро в малий і середній агробізнес в Україні

Австрійська компанія готова вкласти 400 млн євро у розвиток українського малого та середнього агробізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістам заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський.

«У мене проходили переговори з однією австрійською компанією, яка готова вкласти 400 млн євро на підтримку малого та середнього бізнесу на рівні інвестицій», - сказав Краснопольський, не уточнивши назву компанії, посилаючись на конфіденційність переговорів.

За його словами, для реалізації цього проекту австрійці мають намір створити в Україні фонд, який безпосередньо працюватиме з сільгоспвиробниками. При цьому кожна з українських компаній, яка співпрацюватиме з фондом, зможе отримати від нього до 20 млн євро на розвиток бізнесу.

Читайте такожВиробництво агропродукції в Україні за рік може зрости на 1,8%Водночас, Краснопольський зазначив, що австрійська компанія приступить до реалізації зазначеного проекту після того, як Україна підготує відповідне законодавче поле. Зокрема, на законодавчому рівні буде надано можливість сімейним фермам отримувати статус юридичних осіб, а також будуть створені умови для розвитку кооперації на селі.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, на 1 листопада 2014 року в Україні налічувалося 39,4 тис. фермерських господарств, що на 3,2% менше, ніж на аналогічну дату 2013 року.