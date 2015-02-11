Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти керівника "Масcандри"

Стосовно виконуючого обов'язки генерального директора кримського об'єднання "Массандра" Юрія Космачевського порушено кримінальну справу за перешкоджання роботі співробітників Слідчого комітету.

Як пише Крыминформ, про це повідомила старший помічник керівника так званого "Головного слідчого управління слідчого комітету РФ по Республіці Крим" Євгена Бєлікова.

За її даними, підозрюваний, нібито використовуючи службову залежність від нього підлеглих працівників, розпорядився не давати свідчень у кримінальній справі щодо їх роботи в "Массандрі", а також дав вказівку про знищення відомостей про фінансово-господарську діяльність компанії "Массандра".

Слідчий комітет інкримінує Космачевському "підбурювання до відмови свідків від дачі показань і втручання в діяльність слідчого з метою перешкодити всебічному, повному та об'єктивному розслідуванню справи".

За клопотанням слідчого рішенням суду підозрюваного відсторонено від обійманої посади.

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У грудні виконуючий обов'язки керівника так званого "управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ СК РФ по Республіці Крим" Богдан Францишко в інтерв'ю Крыминформу заявив про порушення кримінальної справи за фактом нібито зловживання повноваженнями посадовими особами виноробного підприємства "Массандра". Кримінальну справу порушено за результатами ревізійної перевірки, яку проводила на підприємстві служба фінансового нагляду республіки.