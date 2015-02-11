Аграрії можуть отримати 1,4 млрд гривень з бюджету на компенсацію за кредитами

Міністерство фінансів України і Міжнародний валютний фонд схвалили можливість виділення з державного бюджету на 2015 рік 1,4 млрд грн на компенсацію відсотків за банківськими кредитами для аграріїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістам заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський.

«Більше одного мільярда гривень, а точніше 1,4 мільярда гривень - це те, що має піти на компенсацію (ставок за кредитами - УНІАН). І Мінфін, і, начебто, Міжнародний валютний фонд погодилися на здешевлення кредитних ставок», - сказав Краснопольський.

Читайте такожАвстрійці хочуть вкласти 400 млн євро в малий і середній агробізнес в УкраїніВодночас, за його словами, програми бюджетної підтримки тваринництва та садівництва на 2015 рік були ними не схвалені.

Як повідомляв УНІАН, усього на фінансування Міністерства аграрної політики з бюджету-2015 планується виділити 3,092 млрд грн, зокрема 1,4 млрд грн на проведення інтервенційних закупівель Аграрним фондом.

До 15 лютого уряд має внести до парламенту пропозиції щодо змін до державного бюджету на 2015 рік.