Третина експорту української сільгосппродукції за минулий рік була спрямована до ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на конференції Agri & Food Export Forum повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства України з питань євроінтеграції Владислава Рутицька.

«Якщо говорити про торгівлю сільгосппродукцією, то оборот (з ЄС - УНІАН) становив приблизно 7 млрд 690 млн дол. Експорт - приблизно 5 млрд дол. у 2014 році», - сказала Рутицька.

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За її словами, основними імпортерами української агропродукції до ЄС торік були Іспанія, Голландія і Польща.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка, Україна продовжує працювати над питанням збільшення безмитних квот на експорт аграрної продукції до ЄС.

«Ми порушували питання щодо квот. Зараз створено окрему робочу групу з міністерством економіки. Переговори можуть тривати не один тиждень, а до року», - сказав Павленко журналістам у кулуарах Форуму.

При цьому він висловив сподівання, що до кінця 2015 року Україна отримає право експортувати молочну продукцію до ЄС. Однак цьому передуватиме тривала робота з європейськими регламентами та нормативно-правовими актами.

«Нам потрібно пропрацювати 169 різних регламентів, нормативно-правових актів і законодавчих актів», - сказав міністр.