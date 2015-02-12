Третина експорту української сільгосппродукції за минулий рік була спрямована до ЄС
Українські аграрії в 2014 році істотно наростили поставки своєї продукції на ринок Європейського Союзу, відправивши до ЄС третину від загального експорту сільгосппродукції за минулий рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на конференції Agri & Food Export Forum повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства України з питань євроінтеграції Владислава Рутицька.
«Якщо говорити про торгівлю сільгосппродукцією, то оборот (з ЄС - УНІАН) становив приблизно 7 млрд 690 млн дол. Експорт - приблизно 5 млрд дол. у 2014 році», - сказала Рутицька.
Читайте такожСільгосппродукція в Україні подорожчала на 21%
За її словами, основними імпортерами української агропродукції до ЄС торік були Іспанія, Голландія і Польща.
За словами міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка, Україна продовжує працювати над питанням збільшення безмитних квот на експорт аграрної продукції до ЄС.
«Ми порушували питання щодо квот. Зараз створено окрему робочу групу з міністерством економіки. Переговори можуть тривати не один тиждень, а до року», - сказав Павленко журналістам у кулуарах Форуму.
При цьому він висловив сподівання, що до кінця 2015 року Україна отримає право експортувати молочну продукцію до ЄС. Однак цьому передуватиме тривала робота з європейськими регламентами та нормативно-правовими актами.
«Нам потрібно пропрацювати 169 різних регламентів, нормативно-правових актів і законодавчих актів», - сказав міністр.