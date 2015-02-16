Виноробні підприємства окупованого Росією Криму можуть повністю зупинитися

На сьогоднішній день виноробна галузь окупованого Росією Криму продовжує відчувати серйозні труднощі, які можуть призвести до зупинки ряду підприємств.

Про це, передають "Новини Криму", заявив нелегітимний міністр економічного розвитку півострова Микола Коряжкін.

Читайте такожВ окупованому Криму винороби отримали російські ліцензіїВін зазначив, що в квітні-травні минулого року спостерігалося зниження виробництва виноводочної продукції: виноградного вина - на 20%, коньяку - на 37%, горілки - на 55%. За словами "міністра", це було викликано переходом підприємств на російські стандарти, а також відсутністю етилового спирту-ректифікату. Це призвело до скорочення надходжень до бюджету з акцизного податку на 61%.

«Але і на сьогоднішній день проблеми виноробних підприємств залишаються не вирішеними. До цього часу не затверджено зразок федеральної спеціальної марки «винні напої з додаванням етилового спирту». Дана ситуація вже призвела до зупинки «Сонячної долини» і може призвести до зупинки інших виноробних підприємств, які є бюджетоутворюючими для Республіки Крим», - підкреслив Коряжкін.

Читайте такожУкраїна хоче зберегти за собою бренди «Масандра», «Магарач» і «Новий світ»Крім того, за його словами, виноробній галузі анексованого Криму необхідна підтримка митниці з організації на півострові акцизного посту чи порту.