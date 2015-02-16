Сільгосппродукція у січні подорожчала на 57%

В Україні середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами в січні 2015 року виросли на 57% порівняно з аналогічним місяцем 2014 року, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за вказаний період подорожчала на 91%. Зокрема, вартість зернових культур у січні виросла на 117,1%, соняшнику – на 121,8%, сої – на 77,1%, а ріпаку – на 135,8%. При цьому обсяг реалізації рослинницької продукції в січні цього року виріс на 22%.

За даними Держстату, середні ціни на тваринницьку продукцію в країні минулого місяця зросли на 43%. Худоба і птиця (у живій вазі) в січні цього року подорожчали на 46,7% порівняно із січнем 2014 року, молоко – на 5,4%, яйця – на 80,1%.

Обсяг реалізації продукції тваринництва в січні виріс порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації сільгосппродукції в Україні за 11 місяців 2014 року зросли на 21,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року. Продукція рослинництва за вказаний період подорожчала на 23,9%, тваринництва – на 18,6%. Інформацію про середні ціни за 2014 рік Держстат не публікував.