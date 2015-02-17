Мінагропрод сподівається цього року отримати другий транш китайського кредиту в $1,5 млрд

Міністерство аграрної промисловості і продовольства України розраховує залучити в агробізнес близько 8 млрд дол. найближчими роками, включаючи пакет в 1,5 млрд дол., які можуть прийти в Україну з Китаю, повідомив журналістам міністр аграрної політики України Олексій Павленко.

«Ми на донорську конференцію (заплановану на квітень - УНІАН) готуємо цифру близько 8 млрд дол. Це якщо все рахувати. Окремий напрямок - китайські інвестиції», - сказав міністр.

Він зазначив, що Мінагропрод планує вже цього року розблокувати пакет китайських інвестицій в обсязі близько 1,5 млрд дол. «Ми зараз будемо активно працювати з нашими китайськими партнерами, щоб уже цього року дати можливість розблокувати транш у півтора мільярда доларів», - наголосив міністр.

Крім того, за словами Павленка, близько 1 млрд дол. можуть прийти в Україну від азіатських партнерів. «Ми зараз будемо посилювати роботу з нашими азіатськими партнерами. Саудівська Аравія, у нас є попередня домовленість, близько 1 млрд дол. Вони готові інвестувати в проекти із зрошування. І ми далі будемо ці питання порушувати», - повідомив Павленко.

Крім того, міністр сказав, що Мінагропрод залучає не тільки фінансові інвестиції, але також консультативну допомогу. «З нами зараз працюють кращі експерти Світового банку за проектами зрошування, окремий напрямок - ООН. З ООН ми починаємо проекти з енергозаміщення. З ФАО у нас будуть три проекти - щодо лісу, щодо води. З експертами USAID ми починаємо проекти з реструктуризації міністерства - з правильними функціями, з оптимізацією персоналу», - сказав Павленко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2014 році збільшилися порівняно з 2013 роком на 2,8%. Зростання виробництва в сільгосппідприємствах за звітний період становило 4,1%, у домогосподарствах - 1,2%.

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2015 році, за оптимістичними оцінками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», може збільшитися на 1,8% порівняно з 2014 роком.

Україна в 2014 році експортувала сільськогосподарської продукції на 16,7 млрд дол., що на 1,8% менше, ніж роком раніше.